舉重健力總會主席涉「獨」 港協接納口誤解釋

【本報訊】香港舉重健力總會主席葉永玉在周日（24日）於灣仔伊館出席舉重邀請賽致詞時，將香港形容為「比較細嘅國家」，事件隨即引發風波。舉重健力總會同日晚上發聲明澄清，指葉永玉當時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，會給較小的國家或地區，可以一個總會管理多個項目，因口文之誤，令人誤會，葉永玉當時並不是指香港是小國家，總會對演講引起的誤會及紛爭，向社會及公眾致歉，強調完全沒有港獨的意思，會方堅決支持及擁護基本法及一個中國原則，反對一切分裂國家的行為。