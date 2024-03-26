舉重健力總會主席涉「獨」 港協接納口誤解釋
【本報訊】香港舉重健力總會主席葉永玉在周日（24日）於灣仔伊館出席舉重邀請賽致詞時，將香港形容為「比較細嘅國家」，事件隨即引發風波。舉重健力總會同日晚上發聲明澄清，指葉永玉當時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，會給較小的國家或地區，可以一個總會管理多個項目，因口文之誤，令人誤會，葉永玉當時並不是指香港是小國家，總會對演講引起的誤會及紛爭，向社會及公眾致歉，強調完全沒有港獨的意思，會方堅決支持及擁護基本法及一個中國原則，反對一切分裂國家的行為。
稱港為「比較細嘅國家」
港協暨奧委會同日晚上亦回應事件，指經過與舉重健力總會了解後，初步認同事件為一時口誤，並得悉總會已發表聲明及公開致歉。港協強調，香港是中國一部分的事實毋庸置疑，將再次提醒屬下各體育總會，在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能有所含糊。另外，文化體育及旅遊局則表示，政府非常重視有關事件，指港協暨奧委會已向總會了解事件詳情，並要求總會就事件提交報告。
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