李宇軒：日議員推人權草案 設機制應對港狀況

夥英政客談制裁 名單群組公開 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，英國政治人物裴倫德曾把李宇軒加到通訊群組，談及制裁事情；李宇軒亦曾到訪日本會見當地議員，對方介紹有關人權的草案，以李宇軒所知，若香港出現違反人權情況，草案料有機制應對，周庭亦表態支持草案。

李宇軒說，2020年1月，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）把他加到一個Signal通訊群組，群組成員包括加拿大港人組織成員，以及來自香港大專學界國際事務代表團（IAD）的成員，他們曾談及制裁事宜，李宇軒將「重光團隊」製作的公開建議制裁名單連結放上群組。裴倫德另提及，要迎難而上，更直接地向國際社會發聲。

李宇軒昨指，相信裴倫德所稱的困難是指當時社運人士分散在不同組織，在不同地方及時區，而且不少人傾向保持匿名，亦沒有傳統民主派、政黨或政治組織代表他們。李承認「重光團隊」建議制裁名單上有IAD的標誌，但他不清楚IAD扮演甚麼角色。

指有阻嚇作用 周庭表支持 庭上又透露，李宇軒於2020年1月到東京跟日本時任眾議院議員菅野志里櫻會面，對方向他介紹一份人權草案，關於在日本法律框架下，可以做甚麼應對違反人權事宜。李稱，上述草案並非針對香港，但假如草案獲通過，而又發現香港出現相關情況，法案會有相應程序應對。李相信草案可以帶來阻嚇作用，之後他把有關草案傳給日本國會議員井上哲士及山添拓，尋求他們支持。同年夏天，已解散的香港眾志成員之一周庭表態支持相關法案，並感謝日本，及希望日本繼續關心香港。

李宇軒指，顧及「重光團隊」所剩餘的資金，2020年5月他們舉行另一個名為「重光計劃」的眾籌活動。李分別跟「攬炒巴」劉祖廸及本案認罪被告之一、法律助理陳梓華討論，由於李當時身處香港，其銀行帳戶亦在港，為免被指洗黑錢或資金被凍結，加上當時有傳言會立國安法，未知會不會有影響，因此，為安全起見，他們同意把李排除在此眾籌計劃之外。

稱籌款預留多元化光復計劃 李宇軒同意，裴倫德曾經將眾籌連結傳給他。庭上展示計劃成員在眾籌平台所登的資料，寫有「攬炒過後是晨曦！」的字眼，相關內容提及「重光計劃」有多個相關籌款目標級別，例如金額超過175萬美金（折合約1,700萬港元），他們就會視乎超額完成的數目及政治形勢，「預留畀多元化光復計劃，例如成立各地香港人/文化辦事處、支援民間議會等，以及更長期國際游說、文宣等各種行動」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

李宇軒證供重點