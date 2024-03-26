發光蛋耀海濱 入場記得預約

【本報訊】耗資5,000萬元設置於金鐘添馬公園的逾200個巨型「發光蛋」，昨日傍晚6時半正式亮燈！天色漸暗，一個個3米及5米「巨蛋」亮起七彩顏色的燈光，吸引路人紛紛停下與巨蛋「打卡」，亦陸續有市民進入公園草地區域近距離賞蛋，沒預約的則較多在海旁位置與海上巨蛋拍照留念。他們指變色的巨蛋拍照上來十分漂亮，逾夜燈光更明顯，別具特色。

昨有市民不知需事先預約而「摸門釘」，有人則說早前未能預約，打算今次遠距離參觀後下次再來。康樂及文化事務署署長劉明光表示，展覽現時每周能容納約數萬人參觀，將會因應反應安排更多預約名額，會確保稍後觀眾可有序入場。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨亦有到場，他指現場燈光加上音樂能帶寧靜的氣氛給市民，適合忙碌工作後與親友到場放鬆一下。他認為大眾不應只以金錢的角度看待藝術品，更重要是對香港整體氣氛的改變。

昨起開放下月首周名額 這些巨蛋為「teamLab：光漣」的藝術品，巨蛋不能被推倒，象徵持續站立的生命，巨蛋更會隨着與觀眾互動而變色和發聲，並與另一藝術品的數十棵樹木互相呼應。展覽均免費入場，但要在公園草坪親身觸摸巨蛋的市民需先網上預約，本周預約名額已滿，昨日起預約4月1日至7日的名額，而每日下午1時會放出即日剩餘門票，展期至今年6月2日。