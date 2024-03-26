免費派3000盆花 市民反應熱烈

【本報訊】為期10日的花展昨日結束，當局舉辦環保回收日，加強實行環保措施和減少廢物棄置。當局並向市民派發約3,000盆狀態良好及可再種植的花卉，吸引約200人排隊，昨早11時前已全部派完。

康樂及文化事務署於昨日及今日在維園舉辦環保回收日。該署指，昨日超過300名義工於花展會場協助分類並回收可重用或循環再造的物料，減少廢物棄置；大會亦將可再種植的花卉公開派發給市民，在維園糖街入口處派發了約3,000盆花卉，每人限領取一盆，先到先得，而且是隨機派發，不能選擇，昨早9時許已吸引約200人排隊。

該署原定昨早10時才開始派發，但因應天氣炎熱，工作人員提早45分鐘派發，至昨早11時該署發公告指所有花已派完。

萬盆植物贈逾70機構 此外，大會整理可再用的園景展品和花卉植物，再送往該署轄下公園或康樂場地重置，或重新種植；同時將逾萬盆可再種植的花卉植物送予70多個機構，包括學校、環保團體和非政府機構，鼓勵綠化社區。