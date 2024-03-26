長假慶復活節過清明 料1100萬人次出入境

周五陸路離港高峰 60萬人蓄勢起動 復活節及清明節長假期期間，入境事務處估計約1,100萬人次經各個管制站進出香港，預料有950萬人次會經陸路口岸出入境，其中羅湖、落馬洲支線和港珠澳大橋口岸會非常繁忙。對於陸路出境高峰，入境處亦預料本周五有60.1萬人次出境；而下周一是陸路入境高峰，預計約有58.9萬人次入境。

入境處指已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台及通道，疏導人流及車流。當局亦會與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況，有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

高鐵港鐵加班 方便出行掃墓 高鐵在本周五至下周一期間，來往西九龍站與福田站的列車，每天會增加22班車。有旅遊業界表示，去武漢、昆明等地的高鐵團很受歡迎，大部分團都已經爆滿。

在復活節假期期間，港鐵會加強港島綫、荃灣綫、南港島綫及迪士尼綫部分時段的列車服務，合共增加約300班車，配合市民外出的交通需要。為配合維港兩岸的「藝術@維港2024」，港島綫及荃灣綫分別於黃昏及晚上時段，會加密列車班次。至於南港島綫方面，在早上7至9時、下午1至4時和傍晚5至7時會加強服務，迪士尼綫則會於早上9時至9時半，以及晚上6時至7時，加密班次至約5分鐘一班車。

大批市民將在清明節前後前往掃墓，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A路線，由本月16日起，以至復活節假期期間、清明節當天以及隨後的2個星期六、日大部分時段，班次由約60分鐘，加密至約15至30分鐘一班車。

巴士加強服務 來往口岸機場 九巴及龍運巴士已加強天水圍來往落馬洲站的B1線及屯門來往香園圍口岸的B9線，這兩線亦會提供短途特別班次往返元朗。

城巴亦將於復活節長假期間，來往香園圍口岸和大圍站的B8號線昨起恒常化延長平日服務時間，而來往深圳灣口岸和屯門市中心的B3X線將加密班次，同時加強A21和A23等多條機場巴士路線服務，加開通宵路線NA10，來往鴨脷洲（利樂街）及港珠澳大橋香港口岸。在景點服務方面，來往赤柱的6、6X和260號線，以及來往山頂的15和X15號線，亦將於復活節及清明節公眾假期加密班次。