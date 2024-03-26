醫健：成視在人：自行擠眼挑針 隨時嚴重感染

俗稱「眼挑針」的眼瘡是常見眼疾，主要是瞼板腺的油脂腺堵塞，令油脂在眼瞼積聚成腫粒並造成細菌感染而致。眼瘡有機會發炎及含膿，阻礙視力，自行擠破時處理不當有機會造成更嚴重感染，建議應馬上求醫，以免膿液在眼睛上殘留，且宜經醫生處方相關藥物，預防再度受感染。

生眼瘡的成因不明，但有機會受蠕形蟎感染、脂溢性皮炎、玫瑰痤瘡、油脂分泌旺盛等因素影響。生眼瘡的患者會感到眼皮不適疼痛，且患處會腫起一塊，有異物感及流眼水症狀；較大的腫塊更有機會阻礙視力。一般來說，生眼瘡應立即求醫以免病情惡化，醫生一般會處方消炎藥治療；嚴重者，例如眼瘡含膿或過大，就可能要進行切除手術。

保持清潔忌捽眼 要預防眼瘡，除了要時刻保持眼睛清潔，亦不應用手捽眼。化妝器具應定期清洗，妝後亦要徹底卸除乾淨，避免化妝品殘留眼周而堵塞油脂腺，或造成感染。此外，平時應有充足睡眠，養成良好抵抗力，令病毒或細菌不易殺埋身。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯