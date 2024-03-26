長者醫療券被濫用 年均357宗

【本報訊】長者醫療券計劃自2009年起推出逾15年，當局表示，約98%合資格長者曾使用醫療券，去年日均錄得逾1.3萬宗交易，涉及申領金額高達約32.8億元，按年增28%。當局指，過去14年來揪出逾5,000宗涉不恰當申報個案，即年均約357宗，合計涉款達290萬元，過去5年轉介319宗個案予執法部門，亦有9名醫療服務提供者被取消參與計劃資格。

7人專業失當 涉中西醫等 當局表示，目前全港有163.8萬名合資格長者，當中160.9萬人曾使用過醫療券，佔比約98.2%，相關交易量高達522萬宗，當中約40%金額用於治療偶發性疾病、約30%用於跟進或監察長期病、約20%用於預防性服務；涉及西醫的申領最多，去年金額達12.7億元，其次為中醫，佔11.4億元，牙醫則佔4.1億元。

根據最新財政預算案，港府本年度綜合赤字預計達1,016億元。當局指，去年醫療券申領金額較前年多7.1億元，強調需確保計劃可持續發展，將做好監察，由2009年至去年底曾查核逾60萬條交易紀錄，揪出逾5,000宗不恰當申報個案，而由計劃推出至今，有7人被裁定專業失當成立，涉及西醫、中醫、物理治療師、醫務化驗師及職業治療師，分別遭除牌1至3個月，部分獲緩刑，亦有遭譴責或被發信警告等懲處。

當局繼指，過去5年將319宗個案轉介執法部門，其中兩名醫療券使用者家屬盜用他人身份證申報，各被判囚一個月、緩刑12個月，其中一人同時需償還有關醫療券金額；當局同期向相關專業管理局或委員會轉介74宗懷疑專業失當個案，涉及37位醫療服務提供者，截至上周三（20日）已取消9名相關醫療服務提供者參與計劃的資格。