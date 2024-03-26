7宗麻疹 2屬本地確診

小心社區傳播 接種疫苗預防 近日全球多地均爆發麻疹疫情。多個醫學界團體指出，本港出現大規模麻疹爆發的風險較低，但今年通報的7宗個案中，有兩宗為本地確診個案，認為當局慎防輸入病例之餘，亦要密切關注社區傳播情況；團體強調接種疫苗是預防麻疹最有效方法。

15個醫護團體代表昨日發表聯合呼籲，指出本港監測系統非常完善，加上社區麻疹疫苗接種率較高，高逾95%，大規模爆發麻疹疫情的風險較低；但本港截至昨日先後通報7宗麻疹確診個案，其中兩宗為本地確診個案，認為當局仍需慎防輸入病例，並密切關注社區內的本地傳播情況。

無具體治療方法 併發可致盲 團體指，麻疹沒有具體治療方法，在所有年齡層都可能很嚴重，特別是未完成兩劑麻疹疫苗接種人士、前往麻疹流行地區人士、孕婦、患免疫缺陷者等均更有可能患麻疹併發症，包括中耳炎、失明、腦炎等，呼籲市民接種疫苗是預防麻疹感染最有效的方法。

醫管局早前亦公布，近日全球錄得的麻疹個案有所上升，本港亦錄得感染個案，呼籲市民提高警覺，若從受麻疹影響地區回港後出現麻疹病徵應立即求醫，並避免接觸對麻疹未有免疫力的人士；市民亦應在求診前預先知會醫護人員相關病徵及旅遊史，以便醫療機構安排適當感染控制措施，防止可能出現的傳播。

當局指，雖然本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，但不能掉以輕心，少數未完成接種麻疹疫苗的人士仍有機會受到感染，並會把麻疹傳播給其他易受感染人士，接種一劑MMR混合疫苗，預防效果可達93%，接種兩劑疫苗後更可達97%，家長應確保子女按時接種疫苗。當局又提醒，除接種疫苗外，市民應保持良好個人衞生，常潔手、打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，以及保持家居及環境清潔，徹底清潔家具及玩具等。

傳染性極高 潛伏期長達21日 根據衞生防護中心網頁，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，潛伏期一般為7至18天，可長達21天，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水、眼紅等，病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。中心指，病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。