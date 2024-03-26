睇片上網課 導師現身增學習效果

【本報訊】自新冠疫情嚴重影響面授教學活動後，網上學習變得愈趨普及，成為教育界的「新常態」。網上教學的效果多大？理工大學的研究顯示，導師在網課現身，有助提高學生的學習效果。

研究共有81名理大學生參與，當中一部分學生觀看真人導師及投影片同時出現的網課影片，另一部分觀看同樣的課堂影片，但導師是「動畫導師」，另外還有一部分學生觀看只有投影片的網課影片。

結果發現參與有導師現身的網課學生，在課後評估的表現，明顯較沒有導師現身的組別好；而導師以真人或動畫呈現，並無影響學生的整體得分。團隊認為這次研究顯示虛擬情景中的導師影像，是有助提升教學效果。

大腦區域活躍度更同步 團隊亦結合功能磁共振成像（fMRI）和眼動追蹤技術，觀察不同組別學生，在接受網課期間的大腦活動和眼球運動。結果顯示，課堂上有導師現身的學生，大腦區域的活躍程度更為同步，例如涉及工作記憶、社會認知的大腦腦區，令學生可更緊密跟隨學習內容，有效分配注意力，達致更好的學習效果。