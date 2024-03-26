應屆文憑試考生 65%壓力大 瞓覺聽歌打遊戲機 自行排解

【本報訊】香港中學文憑試（DSE）筆試開考在即，有組織訪問3,000多名應屆考生，以了解他們如何管理溫習時間及處理壓力。結果顯示65%受訪者升中六後感到大壓力，有28.6%更認為壓力程度已達致「非常大」，比例持續上升，比2020年20.6%高8個百分點。

僅34%訂立個人溫習時間表 就讀Band 1中學的考生中，有大部分均認為其壓力「非常大」，有31.3%。考生表示，其壓力主要來自擔心考試成績，有75.4%人，另亦有人指其壓力源自於個人期望及個人前途，各有約63%人。至於處理壓力的方式，大部分考生會選擇睡覺（65.7%）、聽音樂（63.9%）和打遊戲機（42.1%），而大部分均是選擇自行處理壓力。

訂立個人溫習時間表方面，34%考生表示有訂立個人溫習時間表，比往年下跌2百分點，與新冠疫情期間比較，男女生在訂立個人溫習時間表方面有所下降。至於準備時間方面，72.9%考生用4個月或以上時間準備DSE，較往年上升5.9百分點；用兩至三個月時間準備的考生只有18%，較往年下降4.5百分點，可見今年考生比往年用較長時間準備DSE。補習時間分配上，51.4%考生每天花一至兩小時於校內補習，近35%考生每天花一至兩小時於校外補習，接近40%考生每天花一至兩小時自學。

進行調查的優才資源中心指，近年DSE報考人數不斷下降，升讀大學的競爭率亦較往年低，惟考生除了適應復常後的校園生活，同時亦需要準備考試，令壓力增加。中心建議家長可以朋輩模式與子女溝通，從旁協助他們渡過難關，學生也需要多主動與他人溝通，從中紓解情緒。