資助大學學費逐步提高 港府：態度務實

【本報訊】本港資助大學學費自1997/98學年起已有27年未有調整，早前有消息指將檢討大學學費。教育局局長蔡若蓮受訪時表示，港府將採取「非常務實」的態度逐步提高8間資助大學的學士課程學費，會考慮到本港經濟狀況及學生的負擔能力，不會一次過大幅度加學費。現時8大本科生每年學費為42,100元，根據教資會數據，成本回收率從2012/13財政年度的18%下滑至2022/23財政年度的13.3%，但蔡指學費不會在2025/26學年前上調。

至於資助大學的非本地生學額今年9月起增加一倍，達至40%。蔡若蓮指大學會循序漸進，顧及增加人手和質素，不會一年就用盡限額令一年級非本地生突然急增，以讓各大學僱用所需的額外人手及保持教學品質。對於非本地學生中部分均為內地學生，蔡若蓮指出有關情況在西方國家的大學中亦十分常見，又期望與海外院校開展更多聯合項目，以幫助香港吸引更多元化的本科生群體。

稱不再降低中小學開班準則 另外，本港學齡人口下跌，中小學面臨收生不足的問題。蔡若蓮指除了在香港出生或通過各種人才計劃隨父母抵達的學生外，無計劃接收更多非香港學生。她稱不希望將小學變成商品，亦不希望令所有非本地生都來自內地，她認為社會不能接受港府向非本地生提供免費教學以令學校繼續「生存」。她又指，當局不會再降低中小學開班準則，亦不認為允許較小的班級規模可以解決入學人數下降的問題，反而每班人數太少對學生的社交會有影響。