支援老人照顧者又搵關愛隊 社署再批24萬津貼予每小區

【本報訊】社會福利署推行「支援長者及照顧者先導計劃」，透過關愛隊探訪或接觸，識別有需要的長者、跟進服務及安裝平安鐘等，而社署會按各小區「關愛隊」的關鍵績效指標（KPI）服務量而提供16萬元至24萬元的津貼。立法會推動照顧者為本政策小組委員會昨討論有關事宜，有議員斥制度「架床疊屋」，在原有及之上再加設多重轉介，讓人感覺政府「人盡皆兵」，且在不知道有沒有成效的情況下給予津貼。不過當局強調關愛隊只是個案轉介者，與其他機構「各司其職」。

目標人群重疊 策略欠周詳 支援長者及照顧者先導計劃由2024年3月下旬開始運作，為期12個月。目前由荃灣及南區各小區「關愛隊」參加先導計劃，並會安排培訓，以便他們掌握基本的溝通技巧和相關地區的福利服務資訊。議員江玉歡斥制度「架床疊屋」，「又要畀幾十萬」，而關愛隊目標人群可能和區議員、非謀利機構重疊，認為政府沒有完善策略，只是「人盡皆兵」、「有手有腳就搵」，質疑未知成效的情況下，為何給予津貼，而政府稱要處理獨居長者問題已經「講咗幾十年，依家又要幾十萬」，質疑「再做多幾個小組都得，但係（政府）乜都做唔到」。勞工及福利局副局長何啟明指計劃希望處理隱蔽長者問題，而關愛隊只是個案轉介者，NGO則是服務承辦商，屬於各司其職。

社福界議員狄志遠表示對此計劃存有疑問，認為關愛隊純粹是一班街坊，質疑剛才所講的工作有很多專業性，是否靠培訓就可以，又指關愛隊「精神健康又做，維修又做」，嘲如能做到就是「關愛萬能隊」，詢問是否有績效指標就有成效。何表示關愛隊原本的服務也不會變，強調關愛隊是鄰舍、義工，而各區KPI則由地區福利辦事處和關愛隊協商，每個區均有調整。