親人移民 欠缺關愛 長者孤單笑不出來

本港家庭快樂指數 4年新低 本港疫後經濟蕭條，貧富懸殊差距愈來愈大。最新的調查顯示，今年家庭快樂指數跌至4年來的新低，以10分為滿分，僅有6.43分，當中以長者群組的家庭及個人開心指數跌幅較大。調查機構指可能與家人移民有關，又提醒市民，隔代溝通非常重要，父母及子女都應多行一步，去維繫家庭關係，又鼓勵港人多表達愛。

調查機構和富社會企業在去年12月以網上問卷訪問1,300多名市民，以10分為滿分，結果顯示家庭快樂指數有6.43分，略低過去年的6.57分，屬4年來的新低，但跌幅較往年放緩。受訪者整體的個人開心指數及家庭資源都較去年下跌，分別降至6.2及6.45分；家庭和諧度則有上升，以5分為滿分，由去年的2.94分，上升至3.65分。

團體倡正面看待 保持盼望 當中具有65歲或以上的父母中，沒有長期病患家庭及個人開心指數平均值，分別為6.74分及6.5分，而最少有一位長期病患的平均值，分別為6.14分及5.83分，反映沒有長期病患長者的家庭更開心。然而在65歲或以上長者群組的家庭及個人開心指數跌幅較大，由往年7分以上，跌至分別只有6.5及6.63分。

在5種愛的行動，有逾六成受訪者常常以行動表達關愛，只有少於四成受訪者常常以身體接觸或肯定言詞表達，其中港人最不懂得以語言表達愛。「香港開心D」顧問林清鼓勵港人多表達愛，又笑言只需讚家人一句或說句「我愛你」。另一名「香港開心D」顧問石丹理認為疫後社會遺留下的心理問題仍然存在，指港人對未來經濟感到擔憂。他又指港人需在逆境和挑戰中保持盼望，建議港人多看正面事情。

建遠程溝通渠道 多表關懷 按過往的調查結果顯示，長者一直是所有年齡層中，開心指數最高的一群。香港基督教服務處總幹事及和富社區服務網絡督導委員會委員翟冬青指出，近四成受訪長者的子女在2020年或以後移民，當中逾六成移民子女是長者最主要照顧者，反映長者因子女移民生活面對改變，因而感孤單及不開心，相信因此導致他們的開心指數下跌。他呼籲子女在移民前，給予長者充足的心理預備時間，並保持溝通，而子女移民後，亦應與長者建立遠程溝通渠道，而「留港長者」可致電組織「社區好幫手」求助。