勞處招聘會 4700空缺遍及各業

【本報訊】根據政府統計處最新數據顯示，去年12月至上月的失業率處於2.9%，失業大軍多達102,300人。勞工處將於今明兩日在旺角舉行大型招聘會，合共提供逾4,700個不同行業的職位空缺，大部分為全職工作，月薪高達2.3萬元，接近60%空缺毋須經驗，而空缺之中不少為飲食、零售及酒店業。求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試。

開創新里程招聘會一連兩日朝11晚5點半在旺角麥花臣場館1樓舉行，每日將分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括會計文員、助理宴會銷售經理、登記護士、院舍護理員、牙科助護、註冊安全主任、軟件工程師、實驗室技術員、數碼市場推廣主任、咖啡調配師、麵包師傅和保安員等。

招聘會前後兩日將共有約60間機構參加，共提供超過4,700個不同行業的職位空缺，其中逾2,800個來自飲食、零售及酒店業。

83%屬全職 月薪達2.3萬 而在是次招聘會中，約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.3萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約59%職位空缺更毋須相關工作經驗。