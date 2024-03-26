垃圾徵費14地方先行先試 政府總部冇份 有欠公允

【本報訊】垃圾徵費下周一將率先在14個地方「先行先試」，但試點的政府大樓中未包括政府總部，變相環境及生態局及環保署毋須「落水」參與，試點亦未包括學校等處所。有環保團體質疑試行處所不夠廣泛及代表性，又認為試驗下免費派袋予住戶，難以測試違規垃圾的解決方案。

下周一開始 包括兩幢公屋 今年4月1日推行的垃圾徵費14個試點包括兩幢公屋、3幢私人樓宇，「三無」大廈、4間食肆等，政府大樓則僅得西九龍政府合署列為試點，涉及屋宇署、運輸署等約2,500名員工，未包括環境及生態局、環保署。參與者將可免費獲指定垃圾袋及標籤，過程中當局會收集運作數據及意見，檢視參與者對實行徵費的準備程度及可能遇到的問題。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，與減廢政策相關的部門均沒參與試行，難以給予其他部門及市民信心。他又指沒有學校、展覽場地或酒店參與測試，認為試行計劃廣泛性及代表性不足。他引述物管業界指，若住戶不使用指定袋，清潔工人難以處理，但試行計劃下政府會免費派發指定袋予住戶，令他擔心試行期間難以測試違規情況的解決方案。

環境及生態局回應指，政總垃圾的徵費方式並非按袋計算，而是按垃圾重量計算，在檢視徵費或遇到的問題上參考價值有限。14個試點均會各派人員，針對地深入了解參與者的經驗及其感受，實際運作情況，因此毋須太多試點。

試點之一的新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，酒樓將會主要了解日常運作需要用多少個指定袋，並教育員工如何分類垃圾回收。東區區議員林永晟則指，另一試點的柴灣連翠邨居民稱暫不清楚具體執行情況，但屋邨並無因測試增加人手，居民擔心處理垃圾工序改變會影響清潔服務水平。