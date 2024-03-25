龍七公：公私醫療失衡 如何減輕負擔

現時，香港的公營醫療系統承擔了本港近九成病人，但超過一半醫生服務於私營體系，如果不改變公私營失衡的局面，繼續維持以公帑資助為主的醫療服務模式，可以預見，在人口老化、醫療通脹等情況下，相關醫療服務需求及公共衞生開支只會不斷增加，加重財政負擔並轉移至下一代。

完善醫保 增吸引力 若不改變現時醫療融資安排，恐怕政府到時只能擴闊稅基、增加賦稅，或削減其他公共服務開支。對此，我認為一個合理且有效的醫療融資體系，必須充分發揮市場力量，通過政策導向，推動醫療保險產品發展，方能長遠應對龐大醫療開支。

根據我在香港保險業界超過40年的工作經驗及接觸觀察，我認為醫療保險尤其是私人醫療保險，可為投保者提供更多優質的醫療服務選擇，並透過風險共擔的方式以降低其醫療開支帶來的財務風險，更重要的是，自願參與並受政府規管的私人醫療保險模式，可減輕公營醫療系統壓力，有助打破「私院睇病貴、公院睇病難」局面。

事實上，香港社會就醫療融資改革的討論已橫跨數十載，其中2019年推出的自願醫保計劃成為有關改革的重要一步。目前，自願醫保保單數目已突破129萬份，逾三分之一的保單持有人為30歲以下人士。計劃實施轉眼5年，我認為政府除了要檢視計劃成效外，有關保單受保人可申請扣稅上限8,000元，我亦建議當局可考慮提高扣稅額，以實際稅務優惠吸引更多市民參與，從而為自身醫療服務提供保障，分擔風險。

值得留意的是，私人醫療保險在香港是一個可觀和不斷增長的醫療融資來源，且私人醫療保險在支付有關醫療開支方面的角色日益重要。但是，我亦要承認私人醫療保險會因部分人士濫用醫療服務，受道德風險影響而出現保費增加等問題。對此，我認為醫保計劃下需設定更明確及更具透明度的收費與索償額，尤其是提高私家醫院收費透明度，先可以確保相關醫療保險產品可持續發展。

政府早於2016年開始推行「提高私家醫院收費透明度先導計劃」，但私家醫院收費透明度仍有待提升。我樂見政府推動全港私家醫院參考中大醫院的定價收費機制，包括向續牌的私家醫院加入套餐式收費的條款，透過「疾病診斷相關分組」為各項醫療程序定價，並按手術的複雜性、病人健康狀況及不同的病情級別，預先計算出相對客觀的成本，從而制訂醫療費用。

定價收費可令醫療收費更客觀、透明及全面，病人毋須擔心「肉隨砧板上」，清楚市場醫療收費的情況後，做好預算再作選擇；同時可令保險公司有客觀數據參考，若索償數目及收費過高，保險公司可進一步了解收費是否合理，若不合理，即時作出適當處理，相信此舉有助減低醫療通脹，推動醫療融資健康持續發展，長遠紓緩公營醫療系統壓力。