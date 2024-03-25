笑看天下：俄羅斯存安全隱憂

俄羅斯政府要借戰爭之名打擊異見，然而，今趟大選依然發生多宗破壞選票事件，海外亦有數以千計俄羅斯人喺投票日示威，在在顯示俄羅斯喺一定程度上，有反普京及反戰聲音。今次嘅恐怖襲擊，無疑有剃普京眼眉嘅成分。普京形容這是針對俄羅斯嘅攻擊，揚言涉案人士要付出代價；回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。俄羅斯與烏克蘭近日加強攻勢，俄軍連續3日大規模空襲烏克蘭，烏克蘭空軍表示，俄羅斯上周六凌晨從庫爾斯克州及克里米亞半島，出動34架自殺式無人機施襲；烏克蘭亦疑似再度向俄羅斯境內石油設施發動攻擊，俄羅斯煉油廠據悉月內兩度起火。