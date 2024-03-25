撥亂反正：天價工程 應否叫停

立法會財務委員會原定於上周五討論沙田T4主幹路工程撥款，惟在開會前臨時被政府抽起，原因是希望「增潤」有關撥款申請文件的內容。但眾所周知，當局押後討論T4路，主因是有不少立法會議員批評有關工程造價貴，效益低，威脅會反對有關撥款。

T4路有多貴？整個項目造價71.6億元。當然，相對多次延誤及超支，造價高達數百億至上千億元的沙中綫、高鐵香港段或港珠澳大橋，這個數字只是零頭，但單純以高速公路來說卻是天價工程。更令人嘩然的是，該條高架行車路在2006年的預算造價只需約11億元，相隔18年漲價了5至6倍，令人以為去了通脹長期高企的南美洲或非洲國家。

當局解釋，T4路造價由11億元膨脹變成接近72億元，當中只有16億元為多年來的累積工程成本增幅；其餘有17億元是為免阻礙區內私樓的開揚景觀，而要將部分路段由高架橋轉為地下行車道所致；有11億元是為免影響一條鄉村的景觀和風水，而改變和延長了公路走線；有6億元是用作加建多條行人橋和單車徑；有5億元是為了回應區內駕車人士訴求，在公路兩旁增建東西行各一條支線；最後還有5億元是用於加裝隔音屏障，以減少行車噪音影響。

換言之，整項工程有多達44億元，即佔總數逾六成的撥款，其實是用於滿足公路途經的沙田市中心居民，以及當年沙田區議會的無窮無盡訴求，從而換取他們不反對政府起路（事實上仍有部分居民堅持反對），與T4路用作疏導馬鞍山出市區交通的原意無關，是名副其實的「妹仔大過主人婆」。在庫房財赤嚴重，政府需要透過加大舉債、加稅加費和削減部門開支來填氹的今天，又怎能不引起爭議？明日再談談其效益問題。