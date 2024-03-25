冰鑑春秋：別小看民進黨的戰略

從質疑韓國瑜「酒空」、「遲刻魔」、「草包」，控訴沒收質詢權，甚至打到了「水煎包」，綠營這一波針對韓國瑜的攻勢幾乎每一招都讓自己慘遭回力鏢，還讓韓國瑜的滿意度屢創新高，讓人疑惑民進黨難道真的退化了？怎麼會做這樣愚蠢的操作？

過去民進黨每當風向不對，慣常策略就是顧左右而言他，趕緊轉移話題，以台灣普遍的三分鐘熱度金魚腦，很快就可以轉守為攻。但這次明明大逆風到無以復加，立委莊瑞雄等人卻還死纏爛打，一直糾纏在對自己不利的戰場，是民進黨這幾年養尊處優，已經不懂得如何作戰了嗎？

答案當然是否定的！民進黨也許雙重標準、也許寡廉鮮恥，但絕對不要以為它是笨蛋，也不要認為民進黨像拜登一樣突然失智。民進黨之所以不斷與韓國瑜牽扯糾纏，目的正是要讓韓國瑜聲勢鵲起，這樣才對2028年賴清德的連任有利。

理由很簡單，國民黨2028年的熱門人選，首推聲望人和都如日中天的「媽媽市長」盧秀燕，所以綠營早已鎖定盧秀燕，三不五時就進行人格毀滅作戰，期望能夠挫敗她的銳氣。然而幾次操作下來，卻發現盧秀燕相當難以攻擊，還往往愈打愈強，這不能不讓民進黨停下腳步，重新思考調整戰略。

盧秀燕本人難攻，但國民黨內卻矛盾重重，只要屆時國民黨又有人出來攪局，重演2020年、2024年的亂象，自然無力與賴清德抗衡。也就是說，只要民進黨維持韓國瑜的聲量不墜，未來一定有拱韓角逐大位的力量出現，無論最後成與不成，都會讓國民黨難以團結，加上柯文哲的助攻，賴清德又可穩穩地獨佔鰲頭。所以，民進黨打韓的目的，實際是為了牽制盧秀燕，從根源裂解國民黨。在野黨若不警覺，重返執政恐怕遙遙無期。