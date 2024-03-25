強詞有理：疑點重重

臨禍忘憂，憂必及之。前不久美國警告國民，莫斯科可能發生針對大型集會包括音樂會的恐怖襲擊，當時似乎沒有太多人留意，俄羅斯官員甚至認為這是一種恐嚇宣傳。沒想到美國的警告竟然是真的，莫斯科音樂廳上演的這場死傷枕藉的血腥事件，成為俄羅斯近20年來最嚴重的恐怖襲擊。雖然回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）已承認責任，俄羅斯警方也已拘捕了11名嫌疑犯，包括4名直接參與者，但事情也許沒有這麼簡單，目前仍是疑點重重。

伊朗較早前亦發生連串嚴重恐怖襲擊，伊斯蘭國同樣承認責任，人們不禁好奇，該組織近年似乎主要針對與西方敵對的國家，這是為甚麼？而美國總是能提前得到情報，又是為甚麼？白宮國安委發言人柯比刻意澄清，美國的警告與今次莫斯科恐襲事件無關，顯然是畫蛇添足，反而啟人疑竇。根據俄方的描述，恐襲嫌疑人本來試圖逃往烏克蘭，有人為他們準備了逃離國境的「窗口」。烏克蘭當然否認與恐襲有關，真相如何，恐怕永遠也無法揭曉，正如北溪天然氣管道被炸一樣，即使人們都能猜到是誰幹的，也無法得到證實。

有人認為俄羅斯存在明顯的安全漏洞，令恐怖組織有機可乘。其實你在明，他在暗，恐怖組織不擇手段，恐怖活動無孔不入，不管安保措施多麼嚴密，都不可能確保萬無一失。更何況，恐怖組織得到某些國家明撐暗助，所有行動都經過精心計劃和部署，根本防不勝防。

大家都知道，IS和塔利班等極端宗教組織都是美國一手扶植起來，儘管表面上已反目成仇，但彼此剪不斷理還亂，許多事情說不清道不明。美國往往能在恐襲發生前得到情報，豈是無因，白宮愈想撇清關係，愈顯得此地無銀。君不見網上社交平台充斥各種陰謀論，包括美國與IS的淵源，時值中東和歐洲地緣政治緊張，今次襲擊背後主使的身份很難不惹人質疑。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫誓言，如果基輔是幕後黑手，俄羅斯將會「血債血償」。這絕不是虛言恫嚇，戰鬥民族向來睚眦必報，雖遠必誅，無論今次恐襲是否與烏克蘭或美國有關，俄羅斯都不會就此罷休。甚至可以說，這也許將成為整個局勢的轉捩點，隨着俄羅斯可能嚴厲報復，俄烏戰爭必將進一步升級，更慘烈的場面也許還在後頭。這是不是美國希望見到的結果？