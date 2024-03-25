澳門消息：侵吞客人積分圖利 拘酒店外勞

【本報綜合報道】一名任職於路氹某酒店的男外僱涉利用職務之便，使用客人的消費紀錄騙取積分，詐騙酒店合共換領27間酒店房自住或轉售圖利，以及兌換成餐飲消費，以其抵銷顧客用現金消費時套現，合共令酒店損失近31,900澳門元。當地執法部門上月28日接獲酒店報案，經調查後，趁該名外僱上周四（21日）作案時將其拘捕，以電腦詐騙（巨額）罪將其移送檢察院偵辦。

涉案男外僱姓余，28歲，內地居民，於路氹某酒店餐飲部任職服務員。案情指，酒店報案稱餐飲部一名外僱涉利用職務之便，將沒有在酒店開設會籍的顧客消費後所得的積分存入酒店多個會籍帳戶內，在公司所屬集團旗下全球設施兌換消費，從而詐騙酒店。

兌換房間轉售 套現3萬元 調查得悉，男子於日常工作期間利用職務之便，分別將積分錄入其以不同資料開設的6個會籍帳戶內，將客人的消費積分轉為己用，由2019年12月至今年1月，余×將積分兌換了27晚內地及澳門酒店住宿，供自用或透過網上社交平台轉售圖利。

另外，當顧客使用現金付款時，亦用積分抵銷帳單方式套現。酒店報稱損失近31,900澳門元。執法部門經分析鎖定余姓外僱身份，聯同酒店保安部職員部署，趁其前日再次作案時將其截獲。案件有待進一步調查。