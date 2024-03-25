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亂擲煙蒂 屋邨建材起火
消防員在現場調查。
【本報訊】 昨日凌晨零時許，東涌逸東邨一名保安巡經平逸樓對開，發現一批放置於上址的建築材料起火，隨即取滅火筒將火救熄及報案。消防員到場經調查後，懷疑有缺德者亂擲煙蒂引起火警，相信並無可疑。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
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