網絡攻擊創新高 73％企業遇圈套

去年3.4萬科技罪案 55億元損失飆7成 網絡罪案橫行，大機構頻頻出事，令公司蒙受損失之餘，更令內部資料外洩。據統計，去年有73%受訪企業表示一年內遇過網絡攻擊，創歷史新高；而最常見的網絡釣魚全年共3,752宗，比前年升近30%。市民在使用電子設備時，須提防可疑訊息及網站，以免不法之徒有機可乘。

根據執法部門的資料，過往兩年整體科技罪案數字及損失金額的情況是：在2022年有22,797宗，損失金額是32.2億元；而在2023年則有34,112宗，宗數較上一年上升50%，損失的金額是54.9億元，較上一年上升71%。而過往兩年的入侵系統數字及損失金額，由2022年的24宗，涉及損失金額有70萬元，至2023年的37宗，上升54％；損失的金額則達210萬元，上升達200%。科技網絡罪案無論宗數及金額的升幅數字，都令人吃驚。

促加強培訓增安全意識 不少公司存有大量市民、客戶的個人資料，然而若僱員網絡安全意識不足，隨時會導致市民個人資料外洩。黑客常以不同的訊息作偽裝，誘騙僱員打開附有病毒的網址，從而入侵公司系統。執法部門建議加強對員工培訓，以提升僱員網絡安全意識，並定期進行數據備份及漏洞掃描。

近年網上投資、電子支付趨普及，市民使用個人電子設備時亦要多加小心，若私人電腦被黑客入侵，可能令個人帳戶等資訊外流。

有科技公司工程人員更表示，被入侵的電腦，不但存放資料及帳戶有機會被盜取，甚至可能被黑客盜用電腦連接的硬件，例如透過電腦鏡頭偷拍使用者。為防止黑客入侵，收到可疑訊息時要提高警覺，例如附有連結的可疑電郵，應謹慎考慮是否點擊；亦應使用高強度密碼，盡量開啟雙重認證，減低帳戶被盜風險，並定期更新系統及軟件，堵塞系統漏洞。