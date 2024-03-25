收銀櫃無人看守 賊擸食店6000現金

【本報訊】上周五（22日）下午3時許，一名男子走入筲箕灣一間燒臘飯店，見到收銀櫃位無人看守，登時動起賊心，擸走店內約6,000元現金後，隨即揚長而去。店方後知後覺發現款項不翼而飛，翻查「天眼」影片方知來龍去脈，立刻報案求助。執法部門將案件列作「盜竊」跟進，暫時無人被捕。

店方事後在網上社交平台公開賊人盜竊片段，片中見到一名年約30歲、身穿黑色衫褲的男子從門外經過，懷疑留意到燒臘飯店疏於防範，於是心生貪念，逕自走入店內一試虛實。他左顧右盼，確定燒臘櫃台及樓面均無職員，於是大起膽子，兩度伸手入收銀櫃位的錢箱，偷去大疊10元鈔票及20元鈔票。

店主單獨經營 自認疏忽 該名男子得逞後轉身欲去，但他似乎食髓知味，又再止步折返，再從錢箱擸走50元鈔票，更彎腰拉開抽屜，取走一疊500元大鈔，然後「滿載而歸」。賊人接連4度落手，整個過程為時僅約45秒，手法極為純熟。

據了解，該間燒臘飯店是由店主鄺先生單獨經營，大小事務由他「一腳踢」。事發時，鄺先生人有三急，因此前往廁所，留下店舖無人看管，詎料就此被賊人覷準空檔，乘虛而入。鄺先生在上述貼文亦有自認疏忽，坦言一直認為筲箕灣民風純樸，過去經營10年均相安無事，故此誤以為「天下無賊」，經此一役後，他必定會小心保管財物，亦提醒各商戶提防賊手。