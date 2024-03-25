4歲女暈倒浴缸命危 母涉虐兒就逮

背手腿約11處有瘀傷 九龍城驚傳狠母虐女案！一名4歲女童，前日早上在住所洗澡時突然暈倒，其兄長及後發現她昏臥浴缸，慌忙通知母親求救，惟女童的情況未許樂觀，送院經治理後性命垂危。據了解，醫護人員為女童治療時，察覺她身上有多達11處瘀傷，懷疑她曾經受虐。執法人員聞訊展開調查，隨即以涉嫌虐兒拘捕女童母親，事件成因有待進一步了解。

前日早上9時許，執法部門接獲一名姓朱（38歲）女子報案，指其4歲女兒在沙浦道83號一單位內暈倒。女童其後由救護車送往伊利沙伯醫院救治，經手術後情況危殆，需要留醫兒童深切治療部。據了解，院方在搶救過程中，留意到女童的上半身、背部、手和腿共有約11處可疑瘀傷，認為事有蹊蹺，於是將情況通知執法部門。人員經初步調查後，懷疑有人曾經用手襲擊女童，同日在醫院內以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕朱婦，她現正被扣留調查。

家傭曾睹事主被打 消息指，朱婦是家庭主婦，她與現年40歲的丈夫於2013年在內地結婚，隨後誕下目前8歲的長子，以及俱4歲的二仔及幼女。朱婦一家人於2023年3月移居香港，5口之家住在上址單位，由於朱的丈夫從商，經常需要出差，兩夫婦自上月起聘用一名印尼籍家傭同住，以便打理家務。事發時，朱婦正為4歲女兒沖涼，8歲長子則在旁邊刷牙，途中朱婦離開浴室前往廚房，長子亦離開浴室，獨留女童無人看管。數分鐘後，長子回到浴室查看，驚見胞妹昏迷仰臥於半滿浴缸的底部，立刻通知母親呼召救護車。

消息指，執法部門進行調查時，家傭供稱之前曾經目睹朱婦徒手打女童，但不太記得事件詳情；此外，他在上周五晚曾聽到女童大哭，但當時雙方有門相隔，故未能掌握具體情況。另一方面，涉事女童的兩名哥哥身上無可疑傷勢，他們暫時交由親戚照顧，案件已轉介予社署跟進。