共創明Teen校友會就職 肩負橋樑角色

【本報訊】為協助劏房中學生能夠向上游，政府推展「共創明『Teen』計劃」，而在數月前參與計劃的第一期學員已舉行畢業禮，並宣布成立校友會。校友會青年委員會昨舉行就職禮，政府指70名委員將肩負起連繫在各自地區的校友的橋樑角色，協助舉辦義工服務和聯誼活動，凝聚畢業學員發揮潛能、貢獻社會。

挑選70青年委員 在就職禮中，一眾畢業學員分享校友會成立後的各項工作和活動，部分學員更表演了特別準備舞蹈和歌唱。

為了將「共創明『Teen』計劃」的精神傳承下去，政府指校友會在眾多畢業學員中，挑選出70位優秀、投入、積極參與、有責任感的學員，委任他們成為青年委員，又指能夠成為青年委員是一個難能可貴的經驗，期望各委員能夠將在「共創明『Teen』計劃」下所學到的知識和技能，在將來籌辦和策劃活動時學以致用。

政府又希望委員之間可以成為「並肩作戰」的好友，互相勉勵扶持，並向「師弟」、「師妹」分享經驗，長大後擔任友師，甚至星級導師，貫徹薪火相傳的精神。