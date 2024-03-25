經大橋北上港澳單牌車 破200萬輛次

【本報綜合報道】內地官媒昨日引述港珠澳大橋邊檢站統計指，截至當日凌晨4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，目前「澳車北上」和「港車北上」申請情況持續火熱，完成邊檢備案的港澳司機已逾10萬人次，車輛已逾8萬輛次。

相關負責人表示，自去年1月1日「澳車北上」和7月1日「港車北上」政策實施以來，駕駛單牌私家車北上的港澳居民數量持續上升。今年以來，澳門單牌車日均通關量近4,000輛次，香港單牌車日均逾3,200輛次，大橋出入境車流量已經21次刷新最高紀錄，單日最高達1.82萬輛次。

報道指出，隨着政策深入推進，獲得北上資格的司機及車輛將進一步增多，預計口岸出入境客流車流將繼續上升。港珠澳大橋邊檢站持續改善分流疏導方案，通過與港澳出入境管理部門建立溝通聯繫機制，多次升級邊檢查驗系統，將口岸單邊車輛最高驗放量從去年7月的每小時400多輛次提升至1,000輛次，大幅提升口岸通關效率。

港車北上 第23輪抽籤今起登記 此外，運輸署提醒市民，「港車北上」第23輪電腦抽籤遞交申請將由今日上午10時至本周四（28日）晚上11時59分接受登記，並於本周五（29日）公布抽籤結果。符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。