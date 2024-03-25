非建制入三會 政府：地區治理成考慮因素

【本報訊】政府去年底公布「三會」任期延期至本月31日，延任任期屆滿在即，惟截至目前當局仍未公布委任名單。政府昨指甄選三會成員過程仍在進行中，將適時公布名單。被問及會否考慮委任非建制人士，政府指委任會考慮成員是否有助地區治理，下一屆區議會「肯定唔係我哋依家去諗」。另外，政府稱有信心所有區議員可以在限期前開設辦事處，又指各區議員在選舉後已開始工作。有區議員指各辦事處正陸續開幕，可以完成要求。

俗稱三會，即分區會、滅罪會、防火委員會。現時全港87%區議員都有身兼三會，掌握區議會參選人提名權，被問及「雙重身份」會否引起「不公平」的情況，民政及青年事務局局長麥美娟指過去多年區議員一直有兼任三會成員，當局十分重視三會、關愛隊和區議會「有機結合」。

被問及會否考慮委任泛民或非建制派成員，令有關人士下一屆有機會取得三會提名可以入閘，她回應指委任三會成員時會考慮該人士是否合適，加入委員會是否能夠反映地區意見，協助完善地區治理，令社區發展更好，其他因素，甚至下一屆區議會「肯定唔係我哋依家去諗」，又強調最重要是「搵到合適嘅人」，具能力和熱誠服務社區，與區議會和關愛隊一同合作服務。

203區議員仍未設地辦 此外，政府在履職監察機制規定區議員需要在3個月內開設區議員辦事處，惟民政事務總署日前指仍有203名區議員未完成開設地區辦事處，佔全體470名區議員約43%，有關區議員的地區辦事處仍在籌備當中。她強調社會對新一屆區議會的議員期望高，當局設有履職監察指引，有信心470個區議員可以在限期前開設辦事處，又強調區議員非有辦事處才提供服務，各區議員自上任以來，有參與不少研討會，亦不停為街坊服務。被問及如果有區議員未能在限期前成功開設辦事處，當局會如何懲罰，又指法例上已列明懲治安排及機制執行方法。

同場的沙田區議員潘國山指當區不少區議員辦事處將陸續開幕，強調一定會在限期前完成，未來更有兩日有4個區議員辦事處開幕。