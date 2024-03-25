下半年盛事月底揭盅 涵蓋體藝展銷活動

金融論壇「裕澤香江」 料吸400代表來港 旅遊業疫後疲弱，本港經濟亦如一潭死水，港府欲透過舉辦盛事谷經濟，文化體育及旅遊局透露，將會最快在本月底公布下半年舉辦的盛事項目，又說昨日舉辦的三項鐵人世界盃香港站現場氣氛甚好，成功吸引眾多不同國籍的觀眾，足證本港具有能力舉辦運動盛事。港府另指今季將有大型金融盛事相繼舉行，其中「裕澤香江」高峰論壇料吸引約400名國際代表來港。旅遊業界期望當局盡早公布盛事詳情，使業界能配合宣傳本地遊，令旅客留港多兩日感受風土人情。

稱三項鐵人盃氣氛好 昨日炎熱的天氣下，三項鐵人世界盃香港站在中環、灣仔海濱一帶舉行，運動員在維港附近游泳、踏單車及跑步。文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席活動後表示，不論他、主辦單位和國際賽會人士均指，賽事氣氛非常熱鬧，感覺非常好。

楊潤雄引述主辦方及國際賽會人士指，香港無論在水、陸進行比賽，以至周邊環境及氣氛都非常好，希望將來可以繼續在港舉辦賽事。他提到是次約有超過140名海外選手參賽，他們均帶同其教練、親友等來港，賽事現場亦有不同國籍的人士，相信已帶來一定數量的旅客。楊強調當局舉辦三項鐵人等比賽不單純為吸引旅客，更重要是推廣體育及塑造香港形象。港府早前公布的盛事項目只有首半年，楊指出希望在月底或下月初，再公布下半年的盛事，將涵蓋文化藝術、體育、旅遊節慶，以及大型商業展銷會和會議等。

本星期為金融盛事周 另外，財金官員在社交平台提及，有不少大型金融盛事將相繼舉行，其中本周將為「金融盛事周」，包括由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，預計約有400名來自本地、內地、亞洲、歐美及中東等代表參與，探討如何在充滿挑戰的外圍環境中，推動家族辦公室落戶香港並持續蓬勃發展。

另一金融盛事是由美國民間智庫米爾肯研究院首次在港舉辦的全球投資峰會，將探討世界變遷、科技進步以及資金流動帶來的挑戰和機會，預計超過550人出席，包括世界各地的政商領袖、綠色金融專家、學者和國際組織等代表參加。 旅遊業議會早前與傳媒茶敍時表示，認同港府繼續力搞盛事吸引旅客訪港，期望當局盡早公布活動詳情，好讓業界能因應活動，及時推出及宣傳具特色的本地遊行程，供旅客選購並感受香港另一面，做到「盛事+旅遊」等跨界別合作，又期望部分活動能提供旅行團預訂服務。