花卉展閉幕 今派三千盆鮮花

【本報訊】愛花之人又有機會「執靚花」，在維多利亞公園舉行的香港花卉展覽昨晚閉幕，成千上萬人趁閉幕前最後一天假期蜂擁維園賞花。主辦的康樂及文化事務署今早將大派可再種植的花卉，預料可派約3,000盆鮮花。

以花色繽紛的香彩雀為主題花的花展在今月中開鑼，會場展出約42萬株花卉，吸引眾多市民「捧場」，令維園最近數天十分熱鬧。專業攝影師紛紛用相機仔細拍攝花朵；亦有不少人用手機鏡頭，在由蘭花砌成的4棵巨型立體花牆、《阿拉伯神話》的神燈等大型園林造景前「打卡」，將自己與花卉最美一刻留下，展覽經過10天展期至昨日結束。

每人限取一盆 先到先得 未能及時前往花展賞花的市民亦不用灰心，康文署在花展結束後會一如往年，將部分園林花卉轉移至全港18區的指定公園，亦會在今早10時起在維園南亭廣場（近糖街入口）公開派發狀態良好的花卉，供市民取回家中再種植，減少廢物。該署預料今年預計可供派發的鮮花約有3,000盆，每人限取一盆，先到先得，派完即止，又建議領花的人自備袋，支持環保。

今屆香港花卉展覽以又名天使花的香彩雀為主題花，並以「雀躍全城」為主題。花量非常豐富的香彩雀擁有小巧別致的花形和清新的香氣，莖株滿布小花蕾，盛開時茂密有致；花朵迎風搖曳，宛若萬千彩雀躍動。