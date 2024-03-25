人寵無懼海濱炎熱 帽子巡遊迎復活節

距離復活節仍有約一星期，歐美慶祝復活節傳統慶典之一的帽子巡遊昨日便在北角至灣仔海濱舉行，眾多一家大小連同寵物佩戴着各式各樣的帽子在炎熱的天氣下參與，連同現場舞蹈、啦啦隊等表演，令氣氛變得十分熾熱！主辦單位期望未來能在海濱舉辦更多類型活動，令大眾能另類感受維港優美的景色。

繼去年的帽子巡遊，發展局和海濱事務委員會昨在北角至灣仔海濱共享空間舉辦「維港復活節帽子巡遊2024」。巡遊團隊由北角「東岸公園主題區」出發，途經銅鑼灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康樂主題區」，至灣仔「水上運動及康樂主題區」的「海濱站」。

沿途勁歌熱舞表演助興 巡遊沿途設多個表演，邀請年輕排舞師阿聰率領Nowhere Studio及Nonno Kids舞團、赤龍鼓號樂團、Weskate.hk滾軸溜冰團隊、香港Legos啦啦隊，以及Variety Music Choir，進行滾軸溜冰、舞蹈、啦啦隊、鼓號和兒童合唱表演，小丑和復活兔公仔全程伴大家暢遊海濱，營造熱鬧嘉年華氣氛。

巡遊吸引多個家庭參與，其中有小童戴着與媽媽挑選的帽子參與巡遊。她說雖然天氣十分熱，但能見到眾多造型別致的帽子，又能與家人參與巡遊，都說十分值得。另有多間中小學校、幼稚園和香港導盲犬協會等社區團體，亦一同參與巡遊，悉心打扮歡迎復活節。

完成路線的參加者可在終點參與慶祝派對，在「海濱站」的港鐵東鐵綫退役中期翻新列車「烏蠅頭」車廂內，參加創意工作坊。大會並設攤位提供爆谷、棉花糖、合桃酥和兔兔曲奇等免費小食。補充能量後，市民可參加「碌復活蛋」遊戲，與寵物挑戰障礙關卡。

海濱事務委員會主席吳永順表示，巡遊旨在令市民感受維港景色及享用本港環境優美的海濱，亦能提早慶祝復活節，他又期望日後在海濱公園舉辦其他模式的表演或工作坊。帽子巡遊是歐美慶祝復活節的傳統慶典，參加者會戴上別出心裁的帽子，配合不同風格的打扮盛裝參加巡遊。