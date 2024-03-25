華富邨重建 港府將向區議員闡細節

【本報訊】逾50年樓齡的華富邨將會重建，計劃分3期進行，預計2041年完成。身兼房屋局常任秘書長及房屋署署長羅淑佩昨指會吸取過去經驗，以「有商有量」的模式處理重建，團隊不但會與居民保持溝通，亦會再安排與全體南區區議員介紹和解釋華富邨的重建細節。

羅淑佩在華富邨出席一個活動時指該屋邨已有50多年樓齡，居民都覺得是時侯要重建，房屋署的同事多年來均與居民保持聯絡溝通，告知有關工程計劃及進度等等。她提及第一期重建部分地盤因地層和最初做勘探有不同，土地平整工作需時，為令居民盡快搬入新接收屋邨，因此將第一期分做1A和1B兩階段。

組社區服務隊協助街坊 新一屆區議會在年初運作，她指區議員積極希望知道華富邨具體的重建細節，以便處理居民需要時有更多資料，政府會再安排和全體的南區區議員去介紹及解釋，讓他們有機會直接和政府交流華富邨的重建細節，亦會成立社區服務隊，讓專業、有社工經驗的同事去幫助居民，讓居民在重建過程感到安心，將來在新接收邨得以安居。