花墟發展 市建局加強特色建設

【本報訊】市區重建局早前公布洗衣街/花墟道發展計劃，外界關注花墟的保育問題。市建局行政總監韋志成強調規劃不但以保留現時花墟特色為目標，更會加強特色和氛圍，讓店舖營運者有更多空間長遠持續發展。他指，花墟一帶的樓宇平均樓齡都已超過50年，無可避免會隨着時間而老舊殘破，若由不同的私人發展商以個別項目獨立發展，而非由該局有序地重建，花墟的完整性或會遭到影響，租戶沒有市建局的補償協助下更難以保存和延續花墟的氛圍和特色。

供220個公眾私家車泊位 韋志成續指市建局首次在啟動項目前，委聘顧問訪問花墟超過100間花店或相關店舖，了解營運者對現時經營環境的意見及到訪花墟市民的習慣。調查發現營運者面對3大問題，包括缺乏足夠的空間擺放貨物、欠缺上落貨位置以及沒有足夠泊車位。他表示，該局建議在其中一個地盤往後移，以騰出更多地面空間予新建的花店展示貨物，另外在有關地盤興建一幢多用途綜合大樓和地下公眾停車場，額外提供約220個公眾私家車泊車位和約10個公眾上落貨車位。至於「城市水道」及水道公園，將串連花墟及周邊的球場和體育館，開放更多設施和公共空間，並加入商業及住宅元素，進一步加強人流。

韋志成強調，美好願景的背後涉及龐大工程充滿挑戰，必須要政府、市建局、私人發展商及地區持份者共同參與和合作才能成事。「油旺研究」還有不少要推動的發展建議，相信耗時數十載，若社會人士的着眼點只在於個人體驗，又或停留在現時狀況毋須改變，下一代將難以享有宜居優質的生活環境。