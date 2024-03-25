醫健：藥到病除：治類風濕關節炎知多點

類風濕關節炎是一種由免疫力引致的全身性疾病。患者會因為自身免疫力攻擊關節及其他身體器官而引致關節痛、關節腫脹、低燒、甚至皮膚潰瘍及骨質流失等情況。確診類風濕關節炎後，醫生一般會處方消炎止痛藥及類固醇紓緩患者不適，亦會處方藥物（氯喹Hydroxychloroquine和柳氮磺吡啶Sulphasalazine）調節免疫力。而如果傳統藥物未能控制病情，醫生亦可以處方生物製劑（如阿達木單抗Adalimumab、因福利美Infliximab）和標靶藥物（如 Baricitinib和Tofacitinib）。

類風濕關節炎藥物生物製劑是透過生物科技製造的蛋白，針對造成發炎的免疫機制；而大部分傳統藥物則透過化學合成的藥物，抑制整體免疫力。

生物製劑快見效 一般來說，傳統藥物需要每天服用，而且會在較久時間才見效。生物製劑見效較快，但需要患者每周注射一次至每半年注射兩次（視乎產品），費用亦較高。

在使用生物製劑前，患者需接受結核病檢查以避免潛伏結核病發作或復發。結核病患者則需要完成相關治療才可考慮使用生物製劑治療類風濕關節炎。而標靶藥物則利用化學合成的藥物控制發炎的免疫機制，需要每天口服，成本較前兩者高，適合傳統藥物及生物製劑均不能控制病情的患者。患者可以與醫護人員從病情、生活習慣和藥費等討論最適合的療程。

不論選擇何者，患者都需要定期檢查血液、肝腎功能及作副作用評估，以確保相關療程安全。如有疑問，可以向你的醫生以及藥劑師查詢。

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