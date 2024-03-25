城大研發新系統 作禽流病毒追蹤

【本報訊】禽流感持續威脅全球公共衞生，有本地大學研發先進電腦工具，追蹤禽流感病毒傳播，研究團隊表示，成果有助決策者更清楚了解有關全球食物系統的傳染病威脅，從而更有效作出針對性預防及干預措施，把風險減至最低。

香港城市大學團隊研發「家禽運輸系統流行病傳播網絡模擬」（EPINEST）創新模型工具，用以追蹤孟加拉國內的禽流感病毒、引致食物中毒的彎曲桿菌和沙門氏桿菌等細菌，以及帶有抗生素抗藥性基因的細菌，如何通過雞隻農場、市場及運輸系統網絡傳播。團隊指，系統聯繫人類、家禽的養殖生產地與運輸批發網絡，結合多個領域的實證數據，包括農場面積、農場相隔的距離、家禽在不同網絡點的停留時間，以及「從農場到餐桌」過程中各個轉換混合模式，可準確預測在不同網絡點上出現的疾病風險。

模擬變種情況傳播地點 團隊表示，以往模型只集中研究農場和市場等有限範圍的疾病傳播，而EPINEST則有系統地全面研究從生產至分銷等多個網絡的病原體傳播，團隊成功運用系統模擬病毒動態，找出從農場到市場的早期新病毒株傳播地點；系統亦可同時模擬多個病毒變種，有助團隊確定病毒混合轉換的模式。

團隊指，現時畜牧業愈趨密集，加上食物系統變得更為複雜，令病原體有機會出現新變種並擴散，影響全球持續穩定地生產食物，亦提高人畜共患疾病爆發風險，令疾病由動物傳染給人類，引發大規模流行病。系統可讓政策制訂者和決策者，有效作干預及評估，降低疾病風險。