小童胃口差腹脹消化不良 恐患積食 忌吃薯仔生冷食物

【本報訊】臨床中經常聽到不少家長反映孩子胃口不好，大便不暢通，甚至出現口臭、肚子脹、睡覺不安穩等情況。有中醫表示，當出現以上不適症狀時，顯示孩子有消化不良，屬中醫小兒積食範疇；小兒積食的表現有食欲減退、厭食、大便異常、口氣重等，建議兒童應定時定量用餐，忌暴飲暴食，以及有適當運動等。

基督教聯合那打素社康服務指出，小兒積食常見原因是腸胃功能未完善、餵養不當、消化不良、受寒着涼，缺乏運動，因此建議，小兒應調節飲食，定時定量用餐，忌暴飲暴食，選擇易消化的食物，不要過度餵養。此外，小兒亦需注意飲食，合理安排飲食結構，確保食物的多樣性，不宜食用產氣較多的食物，例如馬鈴薯、豆類，高脂肪食物，忌生冷、辛辣、油膩的食物。

適量運動助疏通經絡 機構亦提醒，若有明顯積食症狀，應清淡飲食數日，少吃肉類等難以消化的食物，以減輕胃腸負擔；以及少吃零食，過多的零食會影響孩子的食欲。此外，應做適當運動，以疏通經絡，促進胃腸活動，幫助消化。