港去年3260人結核病 飛沫傳播奪170命

逾80歲死者佔半數 久咳血痰求醫盡早 昨日為「世界防癆日」，衞生署衞生防護中心呼籲市民應時刻保持個人及環境衞生，齊心協力防治結核病。中心指，根據最新數據顯示，本港在去年共錄得3,260宗結核病呈報個案，而相關死亡人數約170人，半數為80歲或以上。縱使香港的結核病呈報數字在過去數十年持續顯著下降，結核病仍是全球重要的傳染病，相關防控工作不能鬆懈。

衞生防護中心發言人指，為了提升市民的認識，中心除了透過互聯網及社交平台宣傳結核病及有關資訊外，亦會聯同香港防癆心臟及胸病協會，以及醫院管理局等舉辦一系列健康教育講座。相關活動為提醒公眾時常保持警惕、及時診斷和治療結核病的重要性，以及介紹結核病的預防方法，達到終止結核病的目標。

防護中心胸肺科診所免費診斷 衞生防護中心轄下的胸肺科診所，為結核病患者提供免費的診斷和門診治療。發言人補充，醫治結核病療程一般為6個月，並需同時採用多種藥物，病人必須嚴謹地按時服藥，以減低出現耐藥性結核菌的情況。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，感染過程是需要與病人長時間接觸。

消瘦發燒午夜盜汗亦不容忽視 衞生防護中心提醒市民持續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒，並配合適當運動和休息，以減低致病的機會。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。

市民可參閱衞生防護中心「世界防癆日」專頁、胸肺科網頁或致電電話熱線2572 6024，了解更多有關結核病的資料、服務及統計數字。