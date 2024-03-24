垃圾徵費試上路 先天不足補漏洞

講了廿年的垃圾徵費計劃，原定下月1日實施，奈何港府解說不清，操作混亂，出師不利，官員一句「鋸斷地拖棍再放入指定垃圾袋棄掉」，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草，不得不匆匆推遲至8月1日才實施。港府日前宣布，下月1日將在14個試點「先行先試」垃圾徵費，這固然是應有之義，但最重要是從善如流，填補漏洞。

14個試點分布在政府合署、公共屋邨、單幢唐樓、商場及食肆等，由政府提供免費指定垃圾袋。相對於2006年及2014年推出的試驗計劃，今次所謂的先行先試規模最小，參與人數也最少，而且不包括學校、大型公園、政府宿舍、康樂設施、診所、醫院、酒店等，遭議員和環團質疑欠缺代表性。

更為人詬病的是，政府大樓只有西九龍政府合署參與，環境及生態局所在的政府總部未有參加。當局辯稱，政總採用總體收集垃圾模式，在垃圾徵費計劃下，將會是按重量收費而非用指定垃圾袋，整個操作和現在並無大分別，不能反映強制使用指定袋的情況。這就更加令人奇怪了，為何政總可以按重量收費，而一般商廈和屋苑不可以？

垃圾徵費在香港是一個全新概念，宣傳、教育和操作全部都要經過深思熟慮。很明顯，港府講就天下無敵，做就無能為力，正因為宣傳、教育和實際操作都一片混亂，市民和商界無所適從，終於搞得倒瀉籮蟹，不得不推遲執行。在8月1日來到之前，港府先作試驗收集意見，絕對無可厚非，但別說試點太少，就說指定垃圾袋能否在每家每戶落實執行，外界早就非常疑慮。

試想想，一般私人屋苑都在樓層設有大型垃圾桶，或直通地面的垃圾槽，供各戶倒垃圾。正因如此，居民即使不用指定袋包裹垃圾，屋苑管理處也難以知悉是誰家所為。當局一味叫鄰居互相監察，即是篤灰，這對睦鄰關係一定構成負面影響。而管理處也不是執法部門，頂多只能向居民作出勸喻。與其難以落實執行，何不只規定屋苑管理處購買指定垃圾袋包裹整幢大廈的垃圾，再由管理處就使用指定袋的費用，向住戶收取管理費？這不是省時有效得多嗎？

有管理處的屋苑尚且問題多多，三無大廈要嚴格執行垃圾徵費，更無異於天方夜譚。全港三無大廈數目不在少數，難道港府在每幢大廈都搵專人檢視住戶有否使用指定袋嗎？若只能隨機執法，對減少垃圾量必然大打折扣，甚至會因為執法問題引發民怨；更不必說基層倒垃圾成本大增，並無誘因要他們遵守新法。

最蹊蹺的是，《財政預算案》預測下年度垃圾徵費，將為庫房帶來17.9億元收入，較原預測多逾一倍，外界早就質疑政府真正目的是「搶錢」。近日又有議員發現，食環署預測今年垃圾收集量的指標，與去年同樣是逾212萬公噸，垃圾量並無因為徵費而減少。總而言之，當局必須趁着先行先試檢視和修補漏洞，否則垃圾徵費只是盲攪一場，添煩添亂，對環保毫無意義。