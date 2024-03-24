龍七公：突破中等收入 看新質生產力

有人說，中國經濟增速放緩了，2023年只有5.2%。有人擔心中國會遇上「中等收入陷阱」，經濟發展失去動力。一些不懷好意的人更會唱衰中國，指中國經濟永遠也追不上美國，甚至會迎來大問題。面對美國及其「盟友」的打壓，中國經濟確實有增速放緩的情況，但用這種方式再炒作「中國崩潰論」，筆者認為大家可以一笑置之。

須掌握戰略主動權 中國現時的人均本地生產值約為12,500美元，與世界銀行高收入國家的最低門檻14,000美元仍差一點。這個關鍵的節點，過去就有不少國家由於產業單一，依賴出口天然資源或農產品，又或者沒有完全自主的發展策略，未能做到產業升級，最後資金人才外流，甚至被金融大鱷掠奪多年辛苦經營的成果，成為「失敗國家」。

對於中國，這個風險更要加上美國及西方的打壓，中國愈是發展，美西方就愈多打壓和「高牆小院」手段，惟有掌握戰略主動權才能突破。「新質生產力」就是在這個時代背景下的必然發展策略，當中所指的新，是相對於舊，過去的模式和生產力已不能再為經濟帶來動力，難道以為生產外國名牌牛仔褲、炒熱房地產、進口晶片組裝手機，就可以實現中華民族偉大復興？

今年兩會期間，新質生產力成為關鍵詞。何謂質？是量變帶來質變的過程。新中國75年，國力特別是科技和生產力水平，已達到一個質變的階段，科技權威「自然指數」的關鍵指標「貢獻份額」，中國以19373.35位居全球第一；中國機構貢獻份額表現優異，19家中國機構躋身全球50強，其中中國科學院位列首位，在前沿科學研究，中國已由追趕者成為領跑者。生產力方面，中國是世界上唯一擁有全門類、獨立、完整工業體系的國家，造就了舉世無雙供應鏈，所以中國的工業產值早已世界第一。2023年，中國更實現了汽車出口世界第一。

新質生產力不只是汽車製造業，人工智能、生物技術、量子計算、綠色新能源、低空經濟、物聯網、車聯網等，每一項的普及應用都是生產力的飛躍。中國作為社會主義國家，立國的根本就是解放生產力、發展生產力。與美西方國家不同，中國發展生產力是以人民為中心，以人工智能為例，中國的關注點是生產提質提效、改善城市管理、改善環境、提升健康、減輕勞工強度等，而不是集中精力炫技，將AI做視頻來炒作，為資本服務。

中國有統一的大市場，讓很多事情可以做到規模效益，光伏發電和風電就是最好例子，將高科技做到人人受惠，從根本上改善人民生活，落實減排減碳，為人類命運共同體作出具體貢獻。科技結合市場已是大趨勢，香港作為國際金融中心，我們要認清形勢，提振信心，做好國際融資和人才匯聚的功能，為新質生產力、實現高質量發展作出貢獻。