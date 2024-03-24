笑看天下：春色無邊香港性繽紛

港府施政強調要吸引市民和遊客，甚至希望能夠做到「日夜都繽紛」，然而似乎事與願違，無論大型盛事還是18區搞嘅富有特色地標，不是甩轆，就是笑話不斷，同文已詳述之，老朽就不贅了！事實上，政府嘅施政主題，講得十分正面，譬如話「拚經濟謀發展、惠民生添幸福」，都說到小市民嘅心坎，但港人就是快樂不起來！

呢，不久前公布嘅《世界幸福報告》，為143個國家及地區評分，香港位列第86位，比去年跌4位；新加坡排30位，台灣排31位，中國大陸排60位。換言之，香港人怎說，也是沒有快樂的理由，也就難怪這幾年移民潮不絕！

聯合國邀請各個國家及地區嘅市民，以0至10分評估佢哋過去3年嘅生活，並從六大項分析，包括人均GDP、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度、腐敗程度。幸福感無疑十分主觀，港人長壽應該攞到啲分，其餘各項恐怕不敢恭維，反正港人要尋找吃喝玩樂，都北上去了，經濟環境好啲嘅，短假期都到日本、台灣、泰國度假去！此所以香港餐飲、零售業嗌晒救命，有論者甚至覺得新年過後，執笠嘅餐廳唔止3,000間！

話時話，香港想日夜都繽紛，即使每月放煙火，玩吓無人機花式，相信吸引遊客有限，港人搵食艱難，政府節流又只向小市民開刀，確實好難有幸福感。呢嗱！反而本報念茲在茲，至今已8度檢舉Google旗下影片分享網站YouTube，其傳播嘅色情影片愈揭愈多，全部檢舉嘅淫片無不鹹到出汁，乳房、陰戶任睇，意淫到令人側目嘅如「喝女子屁股上的酒」、「裸模自摸胸部下體」等，全都係春色無邊鹽醃眼，搞到香港儼然變性都，勝過維園花卉展覽，如此性繽紛，你又buy唔buy？