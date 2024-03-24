撥亂反正：六訪中東 同一戲碼

美國國務卿布林肯近日出訪中東多國，是自新一輪以巴衝突爆發以來的第6次，行程包括先到訪沙特和埃及等多個阿拉伯國家，尾站再訪以色列，與之前幾次幾乎一模一樣。他之前5次出訪中東都空手而回，不但未能促成雙方停火休戰，就連爭取以軍稍為收斂、減少殺戮、容許更多人道救援物資運往加薩都辦不到。今次有可能例外嗎？

布林肯今次主要爭取以軍暫緩強攻加薩南部城市拉法，以免造成更嚴重死傷和引發大批難民湧到接壤的埃及。雖然拜登多次聲稱，以巴雙方已接近達成停火協議，亦有報道指美方會向以方提出所謂的替代方案，但隨即又發生以軍衝入加薩希法醫院進行大屠殺，擺明有人想推倒和談。哈馬斯亦批評以方多次出爾反爾改變談判立場。走在最前線、有苦自己知的布林肯就坦言，雙方仍存在關鍵性及具挑戰性的分歧。

事實上，拜登早於布林肯出發前，已跟以色列總理內塔尼亞胡通過電話，後者已表明不會放棄攻入拉法。為何明知會失敗，還是要派布林肯出訪呢？因為國內外要求停戰的壓力愈來愈大。但另一邊廂，雖然以色列是個不聽話及不斷製造麻煩的盟友，但美國礙於戰略及猶太選票考量，難以背棄對方，故惟有辛苦布林肯多走幾趟，做幾場大龍鳳給國際社會及國內的左派選民看。

這場無限輪迴的鬧劇會演到何時呢？估計就是當換上拜登親自出訪之時。拜登在哈馬斯突襲成功後也曾到訪中東，但是未能制止以方向加薩發動地面戰。之後他學精了，改為先派布林肯或國防部長奧斯汀去探探路，待有機會成事時才親自出動。由於不知奧斯汀何時又突然入院，故只剩下布林肯可用。同一演員，相同戲碼，觀眾自然會看厭。