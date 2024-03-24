自成一家：加入CPTPP現曙光

澳洲幾年前緊隨美國圍堵中國，導致中澳關係急遽惡化，至2022年澳洲大選換了執政黨，改由工黨上台，兩國關係才逐漸重返正軌。中國外長王毅時隔7年日前再次訪澳，標誌着兩國關係進一步回暖，也意味着中國加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）迎來曙光。

CPTPP於2018年年底生效，北京翌年就宣布申請加入。由於CPTPP成員國對申請國都有一票否決權，中國能否順利加入，很大程度上要視乎有無反對的國家。環顧CPTPP成員國之中，只有日本、澳洲和加拿大的態度較為消極，當中澳洲對是否支持中國加入表態含糊，主要是因為中澳關係在2020年以來一直欠佳。澳洲當局企圖以批准中國加入CPTPP作為籌碼，與北京在雙邊貿易中討價還價。如今中澳關係出現修復迹象，中國逐步取消對澳洲的貿易制裁，澳洲再沒有反對的理由。

至於加拿大，作為美國的重要盟友，近年來在遏華方面一直緊跟美國步伐，但也不應過於誇大美國的角色。北京若能取得CPTPP其他成員國更多的支持，營造強大的國際輿論環境，將有助促使加拿大改變立場。餘下的只有日本。東京政府當年在美國突然退出的情況下，仍不遺餘力地推動CPTPP生效，其中一個原因，是希望爭奪經貿規則的制訂話語權。日本對中國申請加入消極應對，表面理由是認為中國未必符合CPTPP的加入門檻，實際上是擔心中國加入後會影響日本的領導地位。

但中國畢竟是世界第二大經濟體，龐大的市場能給CPTPP成員國帶來巨大經濟收益；加上中國目前全面禁止日本海鮮食品進口，在和日本談判的過程中仍有不少籌碼。北京一旦說服澳洲同意中國加入CPTPP，日本若繼續反對就有點說不過去了。