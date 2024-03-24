強詞有理：台灣跑不掉

台海局勢持續緊張，美國還在煽風點火。美軍印太司令部司令阿奎利諾聲稱，中國正以二戰以來未見的規模打造常規和核戰軍力，而所有迹象表明，中國將在2027年前做好攻台準備。這顯然又是危言聳聽，無非「中國威脅論」的老調，既是為武裝台灣尋找藉口，也是為了試探中方反應。中國大幅提升軍力不假，隨時準備武統也不假，但何時統一、如何統一，主動權和主導權都在中方手上，老美越俎代庖，除了替解放軍制訂攻台「時間表」，還三不五時搞兵棋推演，真可謂皇帝不急太監急。

以當今中國大陸的軍事力量，無疑已具備解決台灣問題的能力，之所以遲遲不動手，自然有各種考慮，無關戰術問題，而是長遠的戰略布局。按照北京的說法，繼續以最大的誠意爭取和平統一，而底線就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。也就是說，只要台獨分子不作死，大陸就不急於動手，反正時間在自己這邊，不怕台灣跑掉。美國當然知道形勢對其愈來愈不利，所以愈來愈焦慮。今天若是在台海作戰，美軍已無把握取勝，再過幾年就更不用說。2027年也許就是他們自認還可以介入台海戰爭的最後期限，過了期限就無能為力。

最近台媒不斷炒作美軍特種部隊派人常駐台灣，協助訓練台軍，大有狐假虎威的味道。其實，美軍少數人員鬼鬼祟祟進駐台灣，早已不是甚麼新聞，不管如何訓練台軍，如何提供支援，都不可能抵擋解放軍的鋼鐵洪流。美國智庫整理近20次兵棋推演發現，一旦美軍介入台海戰爭，一周內就會耗盡反艦導彈庫存，而生產足夠數量的導彈則需要兩年時間。你說這仗怎麼打？中國是世界第一製造大國，美國軍工生產能力則是今非昔比，無論是鬥耐力，還是拚消耗，兩者差距顯而易見。所以說，美軍根本不可能直接介入台海戰爭，正如不敢進入烏克蘭一樣，台獨分子寄望美國保護，不過是一廂情願。

最好笑的是，賴清德日前視察台灣一家無人機研發中心，現場展出一架可以搭載輕型導彈的無人機，馬達上赫然出現「MADE IN CHINA」字樣，何其尷尬。台灣連無人機也離不開大陸零件，還怎麼抵抗？更何況，大陸無人機技術領先，質量和數量都是獨步全球，即使台灣能夠獨立製造，也遠遠不是對手，還是死了這條心吧。