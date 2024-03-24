龍吟虎嘯：大變局中平壤有角色

南韓國防部長申源湜，最近在韓美聯合軍事演習舉行前表示，一旦朝鮮半島爆發戰爭，將迅速消滅北韓領袖金正恩及其他朝方高級官員。他表示，期待通過演習掌握盡早摧毀北韓核武導彈網絡的作戰系統，進一步加強壓制敵軍的作戰能力，加強在非常時期滲透敵方關鍵設施，削弱和擊垮敵方指揮及任務執行體系的作戰能力。按照這些年媒體和民間語言，南韓防長的意思，就是要對北韓最高領導人「斬首」。

除了已經開戰兩年多的俄烏之戰、開戰近半年的巴以之戰，還沒有打起來的「戰爭熱點區」，就是台海和朝鮮半島。而朝鮮半島的打仗氣氛、互相叫陣、軍演規模都超過台海。台海的態勢，是大陸對台灣的軍事包圍戰備警巡已經常態化，台灣這邊不敢接招，無從反制，只能當縮頭烏龜，甚至「連聲都不敢出」、「默然忍受」；而朝鮮半島兩邊的軍演不但常態化，而且皆是實彈軍演，規模很大，雙方喊打喊殺，放出狠話，既要「全殲」，又要「斬首」，還沒開仗就已「殺紅了眼」。

俄烏之戰給朝鮮半島可能打起仗來注入了動力，平壤支援俄羅斯大量軍火、炮彈，莫斯科支援平壤提升核武及導彈等先進技術，令平壤更加信心百倍，相信定能盡滅美韓。

當今百年變局下，平壤愈來愈擔任某種角色。當今變局中，俄美博弈、中美博弈、俄中聯手和美西方博弈是主軸，平壤的歷史淵源、現實處境、地緣政治、戰略位置、自身生存和發展，都和俄美博弈、中美博弈緊密相關。毫無疑問，它只能站在中俄一邊和美日韓對着幹，但平壤的特點是不管與何方聯手博弈，都堅持自己的「主體性」，這是因為從歷史到現實，中俄美日韓之間的關係錯綜複雜，變化無常，這種變化會深刻影響北韓的命運。

因此，平壤必須保持高度警惕，隨時調整。只是美日韓是敵人，中俄是朋友，這個格局是不變的。