疑疾馳撞死狗 拘68歲「車手」

肇事不顧而去 涉危駕共3罪 元朗粉錦公路一車房「狗店長」，上周三凌晨在上址遭至少兩部疾馳的車輛撞斃，飼主翻看「天眼」錄影，發現涉事車輛車速頗高，懷疑進行非法賽車，肇事後司機不顧而去且沒有報案。執法人員經追查後，兩日後以涉嫌「危險駕駛」等共3罪，拘捕一名六旬男子。至於慘死「狗店長」遺體，則在動物組織協助下超度及火化。

上周三晚上8時許，一名35歲男子報案，指在同日凌晨約2時49分，有多輛私家車疑進行非法賽車，沿粉錦公路近橫台山散村高速行駛，期間撞斃報案人飼養的一隻唐狗後不顧而去。據了解，慘死4歲唐狗雌性，名叫Elsa，屬附近一間車房的「狗店長」，事發後，車房東主兼唐狗飼主亞Ken，在社交媒體上載一段「天眼」影片，公開事發經過及追尋涉事司機。

狗主懷疑有人非法賽車 據有關片段顯示，事發時至少有7輛私家車沿路騎着雙白線狂飆，Elsa疑被第6輛私家車撞倒後拋飛墮地，再疑被隨後而至的第7輛私家車猛撼，最終路上遺下一個損毀的車牌及大攤血漬，片段至此結束。

亞Ken表示，事發時正在車房趕工，期間乍聞店外有多部車輛風馳電掣駛過並傳來巨響，他起初以為撞及物件，遂如常步出車房查看，詎料赫見Elsa伏屍路中，後經查看車房「天眼」片段，揭發愛犬被肇事車輛高速撞倒，估計當時各部車輛時速可能超過100公里，而現場路段限速最高僅50公里，因此懷疑有人非法賽車。

亞Ken續指，自己是改裝車車主及飄移賽車手，將赴日本參加正規比賽。他坦言身為狗狗飼主亦責無旁貸，不應放任愛犬周圍行走，令牠不幸被車輛撞斃，不過他認為涉事司機在狹窄路段超速行駛，更有機會危及行人安全。據悉，Ken在有關動物組織協助下，已替愛犬遺體還原容貌，並且進行火化及超度儀式。

執法人員根據「天眼」錄影片段追查後，於上周五以涉嫌「危險駕駛」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」罪，拘捕一名姓余（68歲）涉案男子，並把他帶走調查。案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。