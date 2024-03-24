區議員臨近限期未開地辦 佔總人數四成三

政府要求區議員上任3個月內要開設地區辦事處，但民政事務總署指截至本月中，仍有203名區議員仍未完成開設地區辦事處，佔全體470名區議員約43%，有關區議員的地區辦事處仍在籌備中。當局則指相關限期仍未屆滿，有信心區議員在月底前，能完成開設地區服務處或辦事處，認為暫不需要延長限期。

《區議員履職監察制度指引》列明，新一屆區議員有7項「正面清單」工作要求，其中提到區議員上任3個月內須成立地區辦事處，或與其他議員組成聯合辦事處。除獲區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。若區議員未能履職盡責，當局可啟動調查機制，若最終認定有區議員行為不當，可予以警告、罰款、暫停職務，停職期間按比例扣起議員酬金。

當局：有信心月底前完成 距離開設辦事處的限期剩下一個多星期，而截至3月15日，有267名區議員已開設地區辦事處，其餘區議員的辦事處亦在籌備當中。民政及青年事務局局長麥美娟表示，由於區議員資源有限，理解3個月內要覓地開設地區辦事處過程趕急，相關限期仍未屆滿，各區民政事務專員一直有提供協助，有需要時會為區議員與房署協調，有信心區議員在月底前，能完成開設地區服務處或辦事處，認為暫不需要延長限期。

事實上，早前本報率先報道新一屆區議員利益申報有甩漏，有指已引起關注，此次能否如期開設辦事處亦是特別關注事項，據了解有關方面督促區議員要按時開設辦事處，亦派人實地視察部分區議員辦事處規格是否符合要求等。不過，新一屆區議員上任至今兩個多月，不時有人反映政府津貼不足，以及開設聯合議辦有困難等問題，能否如期達標仍是未知之數。