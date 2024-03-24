醫健：伶牙俐齒：有多少隻牙才足夠

兒童在約6個月大時開始長牙。乳齒的學名（deciduous teeth）中的「deciduous」指落葉，比喻乳齒終究會脫落。乳齒有20隻，由大約6歲開始逐漸換牙，成人的牙齒比小孩多，多數成人都有32隻恒齒。當中包括8隻門牙、4隻犬齒、8隻小臼齒及12隻臼齒（包括4隻智慧齒）。多數人會在青年時期長齊所有恒齒。

有時候我們因為疾病或意外而導致牙齒缺失，牙齒缺失會為我們帶來很多問題，包括進食及說話的不便、外觀受到影響，缺失牙齒也可能令到其他牙齒移位，從而增加其他牙齒患上口腔疾病的風險。那麼，我們是否需要為所有缺失的牙齒進行修復從而達致長期的口腔健康呢？

32隻牙齒當中，4隻智慧齒最大機會因為阻生問題，沒有足夠位置生長而被拔除。一個將4隻智慧齒都拔除的人，剩下28隻牙齒。除了拔除智慧齒外，你也一定聽過朋友因為需要牙齒矯正而要將4隻小臼齒脫掉。試想想一個拔除了智慧齒，並且因為牙齒矯正而要拔除4隻小臼齒的人，縱然他口裏只剩下24隻健康的牙齒，比32隻恒齒少了8隻，他也不會因為牙齒的數量而出現進食的問題。

如果以美觀作為標準的話，大部分人在微笑時都會露出上排8至10隻牙齒。至於下排的牙齒是否容易被別人看見因人而異，現時手提電話相機的質素愈來愈高，相片愈來愈清楚，大家自拍時也不時會張開口以露出驚訝的表情，令到下排牙齒缺失被發現的機會比以往高。

如果以進食效率作為標準的話，早在上世紀80年代已經有學者提出人可以適應左右分別只有兩對小臼齒的咬合，不會帶來功能性的問題。換句話說，就是所有臼齒都缺失的時候，我們也可以適應。但近年愈來愈多研究顯示長期缺失多隻牙齒會帶來進食效率、牙骹痛、牙齒移位等問題。

要知道有多少隻牙才足夠，除了牙齒的數量外，牙齒的位置、剩餘牙齒及牙骨的健康狀況也是考慮是否修復的原因。牙齒缺失後不作修復，短時間內雖然可以節省金錢，但長遠來說可能弊多於利。修復的技術有很多種，並且很成熟，讀者應該與牙醫討論，並制訂合適的方案。

牙科醫生 韓琦