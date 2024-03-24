東呼即應：斷錯癌症亂開刀 公院離譜議員聲討

東呼即應嘆厚祿高薪 表現未獲市民信任 本港醫療失誤多多，公立醫院兩個月就發生3宗嚴重醫療事故，包括博愛醫院日前公布，一名59歲婦人於1月化驗顯示有子宮內膜癌，於是安排手術切除子宮及卵巢，惟術後才發現其細胞與另一名71歲患癌病人樣本混雜，事主並無患癌。而在2015年東區醫院亦曾爆出為病人切除部分肺葉後，才發現根本沒有肺癌。《東呼即應》訪問關注病人組織及議員，均形容情況不可接受；又指公院出現老化、人手不足等問題，質疑醫院管理局資源肥上瘦下，政府亦有責任監管。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，今次醫療事故絕不可接受，事件責任誰屬，尚要根源調查委員會了解整宗事件，但透過今次事件，相信日後病人要留意，醫學上沒有所謂100%，即絕對肯定的情況，如有任何懷疑應即時再核實，以保障自身利益。

指政府有責任監管醫管局 議員陳凱欣則指出，每年每季都有不同類型的醫療事故，但近年除了醫療事故，還有些醫療器材、設施因老舊而掉下來，醫院水浸甚至一些鼠患問題等，市民對醫院的信心一定會動搖。今次醫療事故頗嚴重，她擔心再有更嚴重的醫療事故發生影響到普遍市民信心，質疑醫管局如何預防醫療事故在人手短缺的情況下再次發生。

陳凱欣續指，現時公營醫院面對人手短缺壓力大，很多醫院比較老化。她提及政府每年有不少撥款給醫管局，質疑是用在高層薪酬，還是用在前線的醫護人員，據醫管局公布高層5位員工的薪金當中，最高薪酬的人月薪更高於港府高層，質疑與醫管局或醫院在不同方面的表現是否一個合理的比例，又認為政府亦有責任監管醫管局。

公立醫院兩個月發生3宗嚴重醫療事故，包括廣華醫院醫護未有及時發現病人呼吸機喉管鬆脫、聯合醫院醫護未按醫生指示為病人檢查維生指數，以及近日博愛醫院切錯子宮，醫管局高層均否認管治有問題。翻查醫管局重要風險事件周年報告，2022年10月1日至2023年9月30日共通報19宗醫療風險警示事件，呈報78宗重要風險事件，當中有70宗涉及藥物錯誤及8宗錯誤識別病人身份或資料。

倘制度缺失 院方需賠償 大律師陸偉雄指出，病人一般而言可直接向化驗師、醫院及醫管局追討，但不代表索償金額可以變成3倍，如三方都要負責則會分攤相關金額。他又提醒，如果未掌握真相就貿然向某一方進行索償，報告出來後發現其所負的責任不大，反而沒有控告應需負多一些責任的一方，就會變成告錯人。

陸偉雄補充，儘管出錯的只是化驗師或其他職員，但醫管局或醫院仍有責任要確保職員不會出錯，當出錯可能是監管方面有粗疏，或在制度上有缺失，醫管局或醫院便有可能要承擔賠償的責任。

社會要求「醫療改革」聲音亦異常強烈，尤其醫生犯錯即使涉及人命亦絕少要付出代價，涉及刑事醫委會判以釘牌亦偏偏會附帶「緩刑」，最後有罰亦等於無罰。女童周天瑜在醫療事故後慘變植物人，周父向醫委會投訴包括上述麻醉科醫生在內3位醫生專業失德，醫委會一直拖字訣，直到天瑜魂歸天國真相依然石沉大海。每逢出現意外，醫管局、醫院高層唸口簧式表示「對病人、家屬表示歉意，會檢視相關作業流程，避免同類型事故再發生」，但同類事故依然不斷發生。

公院經常有醫療器材、設施因老舊掉落。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇