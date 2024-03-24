港府指樓市供應充足 「有底氣」撤辣

【本報訊】本港經濟不景、股市及樓市低迷，不少學者擔憂港府連年赤字會變成結構性問題，近日美國又有議員擬提出限制美國資金投資中國的議案，財金官員昨日承認，過去香港賴以成功的一些條件可能起了變化，近期地緣政治較熾熱，歐美資金撤出或減少在香港市場的投資聲音頻傳，他指這些挑戰無可避免，呼籲各方警惕往後的變化。至於本港樓市撤辣後的表現，他則指當年引入樓市辣招是因為供不應求，樓價飛漲，現在供應充足，未來3至4年預期會有約11萬個私樓單位，形容香港「有底氣」撤銷樓市辣招。

地緣政治熾熱 需審慎應對 財金官員昨出席一個活動時示警，談及近期美國對中國的打壓，指地緣政治的鬥爭格局已經上升到社會體制、管理體制的一些比併，當經濟的事情有政治牽涉在內，就複雜多了，其不可控性可能更大。小的，對資本市場造成波動，大的，可能從結構上影響了一些基金及投資的布局，本港各界應該審慎應對。

另外，官員昨早出席一個電台節目時又稱，疫情中本港經濟受到「休克式」打擊，需要大力依賴逆周期措施支撐，就發債引起財政不穩的憂慮，官員指，投資債券屬有回報，預計今年息口內到頂、之後逐步回落，政府會小心控制利息開支，不認為本港會陷入結構性財赤。至於撤辣後交投活躍，會否導致炒風重現，官員指，目前本港已建好、當未出售的私樓單位約有兩萬個，若計上已取得預售樓花同意書、即將開售的樓盤，單位數約有4至5萬個，未來3至4年，本港可供應私樓單位有11萬個，形容本港是「有底氣」撤辣。暗示供應多，不擔心樓市炒風。