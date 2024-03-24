通州街自動泊車下月啟用 過程便捷只需2分鐘

【本報訊】本港泊車位供不應求，自動泊車系統有助提供更多車位。運輸及物流局局長林世雄昨日發表網誌，位於深水埗通州街交界、全港第3個公眾自動泊車系統將於4月內投入服務。他指自動泊車系統可騰出更多空間，增加泊車位數量，同時便利市民泊車。運輸署負責的自動泊車系統將會陸續推出，相信未來將會愈來愈普及，讓更多駕駛人士體驗到有關係統的好處。

引入快思邏輯 選最佳泊位 深水埗通州街的自動泊車系統共有4個4層高的載車架，提供52個自動泊車位，是現時全港最高的拼圖型自動泊車系統。在寸土尺金的香港，自動泊車系統可在有限空間提供更多泊車位，對比起傳統停車場，最多可在相同大小空間增加高達一倍的泊車位。

新系統與過去兩個自動泊車系統同樣採用「拼圖型」設計，透過載車板移動車輛至車庫，但今次引入了「快思邏輯」（Fuzzy logic），讓系統自動選擇當時系統內的最佳停車位而非預設位置。車主使用自動泊車系統時不用上上落落，過程只需約兩分多鐘，較傳統多層停車場搵位泊位方便快捷及環保，不過若遺漏東西在車中，泊車後想取回車內物件，相信與先前系統相同，要等系統慢慢移出車輛。

與先前的智能停車場一樣，新系統有負重感應器，當司機離開座駕並於控制台確認完成泊車，系統感應到重量減少及確認閘門關上才會移動。而且今次系統在安全系數方面再升級，泊車位閘門改為全封閉左右趟門，防止兒童或寵物誤入。閘門內外都設有等身高、俗稱「光刀」的光學感應器，即使小朋友或寵物經過亦可感應到。系統載車架上方增設的太陽能板，一方面可為停泊的車輛提供上蓋，其次亦可提供潔淨能源。載車架內升降吊鏈毋須加添潤滑油，可避免駕駛人士弄污衣物。